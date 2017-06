Kühe überrannten in Panik zwei Männer

Zwei Männer sind gestern in Matrei in Osttirol beim Küheverladen von den Tieren überrannt und verletzt worden. Die gerade geschlossene Laderampe öffnete sich unvermittelt, dabei gerieten die Kühe in Panik und liefen los.

Mehr dazu in tirol.ORF.at