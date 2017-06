May räumt nach Brandkatastrophe Fehler ein

Nach heftiger Kritik an ihrer Reaktion auf die Brandkatastrophe in London bemüht sich die britische Premierministerin Theresa May nun um Schadensbegrenzung. Gestern Abend räumte sie nach einem Treffen mit Opfern, Anrainern und freiwilligen Helfern ein, dass die Unterstützung der Angehörigen, die kurz nach der Katastrophe Informationen und Hilfe brauchten, „nicht gut genug“ gewesen sei.

