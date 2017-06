Handball: Österreichs Herren lösen EM-Ticket

Österreichs Handballer haben sich am Samstag zum dritten Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert. Im Entscheidungsspiel gegen Bosnien-Herzgowina setzte sich die ÖHB-Auswahl mit 34:32 durch und löste damit das Ticket für die Endrunde im Jänner in Kroatien. Die Partie in Wien war von Beginn an eine Nervenschlacht. Die Österreicher liefen oft einem Rückstand nach, mit der Führung zur Mitte der zweiten Hälfte kippte das Spiel zugunsten der Gastgeber.

