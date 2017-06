Dutzende Tote bei Selbstmordanschlag in Ostafghanistan

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Polizeihauptquartier im Osten Afghanistans sind heute Dutzende Menschen getötet oder verletzt worden. Offiziellen Angaben zufolge wurde der Anschlag in Gardes, der Hauptstadt der Provinz Paktia, von fünf Selbstmordattentätern verübt. Einer von ihnen habe seinen Sprengsatz in einem Auto an der Zufahrt zu dem Polizeigelände gezündet, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums. Danach hätten die vier übrigen Angreifer das Grundstück gestürmt. Zu dem Anschlag bekannten sich die radikalislamischen Taliban.