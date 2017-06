Londoner Bürgermeister für Abriss veralteter Hochhäuser

Nach der Brandkatastrophe in London mit Dutzenden Toten bringt der Bürgermeister der britischen Hauptstadt den Abriss von veralteten Gebäuden ins Gespräch. Das könne bei Hochhäusern aus den 1960er und 1970er Jahren aus Sicherheitsgründen nötig werden, schrieb Sadiq Khan in einem Beitrag für die Sonntagszeitung „The Observer“. In der Wiederaufbauphase nach dem Krieg seien viele Hochhäuser entstanden, die heutigen Standards nicht mehr entsprächen, so Khan.

Hammond: Verkleidung von Hochhaus verboten

Die am Grenfell Tower benutzte brennbare Gebäudeverkleidung ist nach Auffassung des britischen Schatzkanzlers in Großbritannien verboten. Die strafrechtliche Untersuchung der Brandkatastrophe in dem Londoner Sozialbau solle nun prüfen, ob es bei der Renovierung des Hochhauses gesetzliche Verstöße gegeben habe, sagte Philip Hammond im BBC-Fernsehen.

Neun Verletzte weiter in kritischem Zustand

Bei dem Brand waren in der Nacht auf Mittwoch zahlreiche Menschen in den Flammen gefangen. In dem Sozialbau soll es Berichten zufolge keine angemessenen Fluchtwege gegeben haben. Die Polizei geht derzeit von 58 Todesopfern aus. Die Zahl könne aber noch weiter steigen, hieß es. 18 Verletzte werden derzeit noch im Krankenhaus behandelt. Neun davon befanden sich heute noch in kritischem Zustand, wie die britische Gesundheitsbehörde NHS mitteilte.