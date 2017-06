Trauernde legen Blumen vor Kohls Wohnhaus ab

Das Wohnhaus von Helmut Kohl in Ludwigshafen-Oggersheim ist auch heute ein Ort der Trauer um den verstorbenen Altkanzler gewesen. Immer wieder kamen Menschen vorbei, legten Blumen ab und verharrten in Stille. Auch ein Bestatter kam in das Haus, wo der Leichnam Kohls nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ im Wohnzimmer aufgebahrt liegt.

Unter den Besuchern im Trauerhaus war am Sonntag auch der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Salomon Korn. Anschließend trat Korn in Begleitung der Witwe Maike Kohl-Richter und des früheren „Bild“-Chefredakteurs Kai Diekmann vor das Haus, um still die dort abgelegten Blumengebinde zu betrachten.

Juncker will europäischen Staatsakt

Nach dem Willen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker soll Kohl als erster Politiker überhaupt mit einem europäischen Staatsakt geehrt werden. Dieser solle in Straßburg stattfinden, berichtete die „Bild am Sonntag“.

„Schon zu Lebzeiten wurde Helmut Kohl mit der Ehrenbürgerschaft Europas ausgezeichnet, um seine außerordentlichen Verdienste zu würdigen. Deshalb gebührt Helmut Kohl nun auch ein europäischer Staatsakt, für den ich mich persönlich einsetzen werde“, sagte Juncker, der schon am Freitag in der EU-Hauptstadt Brüssel die Flaggen auf halbmast hatte setzen lassen. „Ohne Helmut Kohl gäbe es den Euro nicht“, sagte er.

Öffentliches Requiem im Dom von Speyer geplant

Der öffentliche Abschied von Kohl nimmt allmählich konkrete Formen an. Unter anderem sei für Kohl eine Totenmesse im Dom von Speyer geplant, berichtet „Bild am Sonntag“.

Nach Informationen des Blattes soll der Leichnam Kohls nach einem in Straßburg vorgesehenen europäischen Staatsakt mit dem Schiff über den Rhein in seine rheinland-pfälzische Heimat nach Speyer gebracht werden. Das Requiem im Dom werde öffentlich zugänglich sein. Danach wird der engste Familien- und Freundeskreis in der Traukapelle im Adenauerpark in Speyer Abschied von Kohl nehmen.