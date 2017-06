Venezuela geht das Tränengas aus

Seit zweieinhalb Monaten kämpfen die Sicherheitskräfte im sozialistischen Venezuela mit Tränengas gegen Demonstranten, die den Sturz von Präsident Nicolas Maduro fordern. Nun scheint das Tränengas knapp zu werden - um die in Brasilien bestellte Nachschublieferung ist ein erbitterter Streit entbrannt. Ein Abgeordneter der Opposition hatte die Bestellung zuvor öffentlich gemacht.

„Venezuela hungert, Kinder und Alte leiden am Mangel an Medizin, und die Regierung investiert in die Repression“, hatte der Abgeordnete Jorge Millan die Bestellung des Tränengases kommentiert. Der Kaufpreis ging aus den Dokumenten nicht hervor. Offenbar aufgrund der Weigerung einer brasilianischen Luftfrachtfirma, die die Kartuschen liefern sollte, ist das Gas bisher jedoch nicht in Venezuela eingetroffen.

Bei Protesten und Plünderungen starben in Venezuela seit Anfang April 71 Menschen, Tausende wurden verletzt, auch durch den massiven Tränengaseinsatz. Das Land mit den größten Ölreserven der Welt leidet unter einer dramatischen Versorgungskrise und Misswirtschaft, die Opposition wirft Präsident Maduro zudem die Umwandlung in eine Diktatur vor.