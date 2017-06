GB: May droht Misstrauensvotum aus eigener Partei

Nach der Wahlschlappe in Großbritannien geben Tory-Abgeordnete ihrer eigenen Premierministerin Theresa May einem Bericht zufolge nur noch zehn Tage Zeit, ihre Position als Regierungschefin zu retten. Sollte sie ihr Regierungsprogramm nicht durch das Parlament bekommen, drohen die Konservativen mit einem Misstrauensvotum, wie die „Sunday Times“ unter Berufung auf Parteikreise berichtete.

Am 28. Juni soll das britische Parlament über die geplante Gesetzgebung für die kommenden zwei Jahre abstimmen. Königin Elizabeth II. wird das Programm am Mittwoch in ihrer Queen’s Speech zur Parlamentseröffnung verlesen. Die Verhandlungen über einen EU-Austritt der Briten beginnen bereits morgen in Brüssel.

Partei „geeint“ hinter May?

Ein Parteikollege verteidigte May unterdessen im britischen Fernsehen. Er wisse nichts von einem solchen Komplott, sagte der Staatssekretär im Handelsministerium, Greg Hands, dem Sender Sky News. Die Partei stehe „geeint“ hinter ihrer Chefin.

May war in ihrer eigenen Partei in Bedrängnis geraten, nachdem sie bei der Wahl am 8. Juni ihre Parlamentsmehrheit verloren hatte. Jetzt will sie mit Hilfe von zehn nordirischen DUP-Abgeordneten eine Minderheitsregierung führen. Die Gespräche dafür laufen noch. Auch ihre Reaktion auf die Brandkatastrophe in London schwächte die Position der Premierministerin. Kritiker werfen May vor, nach dem Unglück nicht schnell genug reagiert und die Opfer im Stich gelassen zu haben.