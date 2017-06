Gespaltene Torys

Die britische Premierministerin Theresa May kommt immer stärker unter Druck. War sie schon nach ihrer Wahlschlappe angezählt, kommt nun auch noch heftige Kritik an ihrem Krisenmanagement nach dem Flammeninferno in London. Einem Bericht zufolge droht rund ein Dutzend ihrer Tory-Abgeordneten mit einem Misstrauensvotum. Vor allem die Befürworter eines harten „Brexit“ setzen May unter Druck, bei den am Montag beginnenden Verhandlungen mit der EU ihre Versprechen einzuhalten. Doch auch bei den Torys mehren sich Zweifel, dass ein harter Austritt sinnvoll ist.

