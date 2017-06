Hochrechnungen: Macrons Partei holt klar Absolute

Das Lager des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung gewonnen, könnte aber schwächer abschneiden als erwartet. Nach ersten Hochrechnungen verschiedener Institute kamen Macrons Partei La Republique en Marche und ihre Verbündeten im zweiten Wahlgang auf 355 bis 425 der 577 Sitze.

Für Sozialisten und Konservative setzte es wie erwartet schwere Verluste. Das konservative Lager erzielte den Hochrechnungen zufolge zwischen 97 und 130 Abgeordnetenmandate. Die Sozialisten von Ex-Staatschef Francois Hollande und verbündete linke Parteien kamen demnach sogar nur auf 27 bis 49 Sitze in der Nationalversammlung.

Linkspartei und Kommunisten gewannen zwischen zehn und 30 Mandate, der rechtsextreme Front National (FN) von Marine Le Pen zwischen vier und acht Sitze. Parteichefin Le Pen selbst gewann in ihrem Wahlkreis in Nordfrankreich und zieht damit erstmals in die Nationalversammlung ein. Die Wahlbeteiligung erreichte einen historischen Tiefpunkt und liegt bei nur 42 Prozent.