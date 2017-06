America’s Cup: Neuseeland düpiert den Titelverteidiger

Herausforderer Emirates Team New Zealand hat Titelverteidiger Oracle Team USA auch am zweiten Tag im 35. Match um den America’s Cup regelrecht vorgeführt. Die Mannschaft mit Steuermann Peter Burling gewann heute die Wettfahrten drei und vier mit deutlichem Vorsprung. Bereits am Vortag hatten die Neuseeländer Skipper Jimmy Spithill im US-Hightech-Katamaran alt aussehen lassen.

