Confederations Cup: Mexiko holt Remis gegen Portugal

Keinen Sieger, aber vier Tore und eine Premiere für den Videoreferee hat es gestern bei der Confederations-Cup-Partie zwischen Portugal und Mexiko gegeben. Der Europameister mit Superstar Cristiano Ronaldo lag in Kasan zwei Mal in Führung, doch die Mexikaner konnten jeweils kontern. Der Ausgleich zum Endstand fiel in der Nachspielzeit. Zudem wurde erstmals bei einem FIFA-Turnier ein Tor nach Videobeweis aberkannt. Und das neue technische Hilfsmittel kam dann auch im zweiten Match des Tages zum Einsatz.

