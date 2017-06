London: Lieferwagen rammte Fußgänger vor Moschee

Im Londoner Stadtteil Finsbury ist es der Polizei zufolge zu einem schweren Vorfall mit mehreren Opfern gekommen. Ein Transporter fuhr in eine Gruppe Fußgänger, die gerade eine nahe liegende Moschee verlassen hatten, so übereinstimmende Augenzeugenberichte. Die BBC berichtet von drei Schwerverletzten, andere Medien gehen von insgesamt zehn Verletzten aus. Laut Polizei wurde eine Person festgenommen. Es soll sich um den Fahrer handeln, der von Zeugen gestellt worden ist.

Zahlreiche Rettungswagen waren zur Stelle. Die Polizei riegelte die Umgebung um den Bahnhof Finsbury Park im Nordosten der britischen Hauptstadt ab. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht. Augenzeugen sprachen von chaotischen Szenen.

Muslime absichtlich angefahren?

Der Islamdachverband Muslim Council of Britain teilte per Twitter mit, dass der weiße Lieferwagen Gläubige überfahren habe, als sie die nahe gelegene Moschee verlassen hätten. Verbandschef Harun Khan twitterte, der Lieferwagen sei „absichtlich“ in die Fußgänger gefahren. Eine Bestätigung der Behörden dafür steht bisher aus. Augenzeugen äußerten ebenfalls den Verdacht, dass das Fahrzeug mit Absicht in die Menschenmenge gesteuert wurde.

Die Moschee war früher eine Anlaufstelle für Islamisten, wurde 2003 geschlossen und eröffnete 2005 unter einer gänzlich neuen Führung.

Großbritannien wurde zuletzt von drei Anschlägen erschüttert. Am 22. März war ein Mann mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, bevor er einen vor dem Parlament stationierten Polizisten mit einem Messer tötete. Insgesamt fünf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Der Angreifer wurde erschossen.