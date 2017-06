Krisensitzung der Regierung

In London gibt es erneut Terroralarm: Ein Kleinlaster fuhr in der Nacht in eine Menschengruppe vor einer Moschee. Einer der Fußgänger wurde getötet, mehrere weitere verletzt. Noch sind die Hintergründe unklar, aber die Behörden gehen von einem weiteren Anschlag in der britischen Hauptstadt aus. Premierministerin Theresa May berief eine Krisensitzung der Regierung ein.

Lesen Sie mehr …