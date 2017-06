Neuer Passagierterminal auf Flughafen Venedig

Der Flughafen von Venedig weiht einen neuen Passagierterminal ein. Nach Angaben von Enrico Marchi, Präsident der Betreibergesellschaft des Flughafens, SAVE, handelt es sich um eine Infrastruktur im Wert von 68,6 Mio. Euro. Damit soll die Effizienz von Italiens drittgrößtem Flughafen ausgebaut werden.

Nach Ausgaben von 292,3 Mio. Euro im Zeitraum 2012 bis 2016 zur Vergrößerung des Flughafens plant die an der Mailänder Börse notierte SAVE-Gesellschaft weitere Investitionen in Höhe von 540,6 Mio. Euro bis 2021. Ziel sei der Ausbau der Landesbahnen, Parkplätze sowie der internen Infrastrukturen des Flughafens, so Marchi.

Neuer Wasserterminal im Vorjahr

Im vergangenen November hatte der Flughafen Venedig einen neuen Wasserterminal eingeweiht. Das 5.000 Quadratmeter große Gebäude ist für Passagiere angelegt, die mit Schiffen oder Wassertaxis den Flughafen erreichen. 33 Mio. Euro investierte der Betreiber des Flughafens Marco Polo in den Bau.

Betreiber auf Wachstumskurs

SAVE segelt auf Wachstumskurs. Die Gesellschaft übernahm zuletzt die Mehrheit am Airport der lombardischen Stadt Brescia, der jährlich 1,5 Millionen Passagiere meldet. 2014 war SAVE, die bereits den Airport der norditalienischen Stadt Treviso kontrolliert, beim Flughafen von Verona mit einem 35-prozentigen Anteil eingestiegen, der auch am Flughafen Brescia beteiligt ist.

Damit wurde ein Flughafenverbund mit 15 Millionen Passagieren und 80 Millionen Tonnen Fracht aufgebaut. Das oberitalienische Flughafennetzwerk liegt im Herzen einer Region mit circa 15 Millionen Einwohnern.