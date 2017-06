17-jährige Muslimin in Virginia ermordet

Auf dem Heimweg nach dem gemeinsamen rituellen Fastenbrechen in einer Moschee ist in Sterling im US-Bundesstaat Virginia in der Nacht auf heute ein 17-jähriges Mädchen ermordet worden. Die Polizei fand den Körper von Nabra H. in einem Teich liegend, daneben die vermutliche Tatwaffe, einen Baseballschläger.

Nach Angaben von Freundinnen, mit denen das Mädchen einen Teil des Nachhausewegs zurücklegte, gab es unterwegs eine Auseinandersetzung mit einem 22-jährigen Autofahrer namens Darwin M. der noch in der Nacht als Tatverdächtiger festgenommen wurde.

Anstieg von Hassverbrechen gegen Muslime

Eine Studie des Council on American-Islamic Relations verzeichnete einen Anstieg der Hasskriminialität gegen Muslime um 57 Prozent im Jahr 2016 mit 2.213 angezeigten Vorfällen im Vergleich zu 1.409 Anzeigen 2015. Menschenrechtsorganisationen haben US-Präsidenten Donald Trump aufgerufen, sich in Zukunft klarer gegen religiöse Intoleranz und Hassverbrechen auszusprechen.