Golf: Wiesberger schafft bei US Open Topergebnis

Bernd Wiesberger hat die US Open der Golfer gestern (Ortszeit) auf dem geteilten 16. Platz abgeschlossen. Obwohl der 31-jährige Burgenländer am letzten Tag in Erin Hills mit 73 Schlägen (eins über Par) seine schlechteste von vier Runden spielte, schaffte er damit ein Topergebnis. Der Sieg beim zweiten Major-Turnier des Jahres ging überraschend an den US-Amerikaner Brooks Koepka.

Mehr dazu in sport.ORF.at