Zwölf Tote bei Selbstmordattacken in Nigeria

Bei einer Serie von Selbstmordanschlägen im Nordosten Nigerias sind nach Polizeiangaben mindestens zwölf Menschen und die Attentäter ums Leben gekommen.

In der Provinz Borno hätten sich gestern Abend fünf Frauen in die Luft gesprengt, sagte ein Sprecher der lokalen Polizeibehörde. Die Attacke habe sich in dem Ort Kofa ereignet, rund acht Kilometer von der Provinzhauptstadt Maiduguri entfernt. Bei dem Angriff seien elf Menschen verletzt worden.

Zu der Anschlagserie bekannte sich zunächst keine Gruppe. Am 7. Juni hatte die radikalislamische Gruppe Boko Haram in Maiduguri 14 Menschen durch Schüsse und Bomben getötet. Der Einsatz von Selbstmordattentäterinnen auf belebten Plätzen ist typisch für die Taktik der Islamisten.