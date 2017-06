Kleinlaster rammte Menschenmenge

Der Angriff mit einem Lieferwagen im Norden Londons sei „ganz klar eine Attacke auf Muslime“ gewesen. Das gab die britische Polizei am Montag bekannt. Zuvor hatte bereits Premierministerin Theresa May von einem „Terroranschlag gegen Muslime“ gesprochen. Mehrere Menschen wurden verletzt, nachdem ein Fahrer in der Nacht auf Montag eine Menschenmenge vor einer Moschee gerammt hatte. Ob es dabei auch ein Todesopfer gab, wie zunächst vermutet, ist noch unklar.

