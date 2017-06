Banken tüfteln an Einsparungen

Vor 50 Jahren, am 27. Juni 1967, hat die Barclays Bank in London den ersten Bankomaten in Betrieb genommen. Die Metallbox, die damals Zehn-Pfund-Noten gegen einen vorgedruckten Coupon ausgab, hat sich mittlerweile zum elektronischen Kontomanager entwickelt. Seither hat die Maschine gemeinsam mit dem Onlinebanking viele Schalterbeamte ersetzt - und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende.

