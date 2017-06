Wien investiert 70 Mio. in Bus und Bim

In Wien wächst nicht nur das U-Bahn-Netz, auch in Sachen Straßenbahn und Bus wird kräftig ausgebaut. Die Finanzierung, so wurde versichert, sei nun unter Dach und Fach: Bis 2020 werden rund 70 Millionen Euro in Bus und Straßenbahn investiert.

