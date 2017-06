Auto rammt Polizeiwagen: Großeinsatz in Paris

Auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Elysees ist ein Auto in ein Polizeifahrzeug gefahren. Dabei sei niemand verletzt worden, der Mann sei aber bewusstlos, hieß es heute aus Polizeikreisen. Das Auto des Mannes ging in Flammen auf. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Reuters/Gonzalo Fuentes

Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf übereinstimmende Quellen, dass der Fahrer bewaffnet war. Er wurde verhaftet, die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft prüft nun den Vorfall.