Bohrmaschine fiel auf Mann - Lebensgefahr

Ein Arbeiter auf einer Baustelle in Graz ist heute von einer Bohrmaschine lebensgefährlich verletzt worden. Die Maschine fiel samt Koffer von einer Palette, die etwa in 15 Meter Höhe an einem Kran hing.

