Tiroler Bauern trotzen Milchpreis mit Sennerei

In Osttirol haben sich 25 Bauern zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen, um eine kleine Sennerei am Eingang zum Innergschlöss zu betreiben. Es ist ihre Antwort auf den niedrigen Milchpreis. Ein weiterer Anlass war die Schließung der Molkerei in Lienz.

