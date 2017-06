Wetter wird hochsommerlich

Auch eingefleischte Sonnenverachter werden sich in den nächsten Tagen eingestehen müssen: Der Sommer ist da - und zeigt laut Prognose die ganze Woche, was er draufhat. Denn es wird heiß mit Temperaturen teils weit jenseits von 30 Grad. Aber auch mit Gewittern und Wolkenbrüchen muss man rechnen. Spätestens nach dem Schwitzen in Arbeit und Schule wird Baden so angesagt sein wie heuer noch nie.

Mehr dazu in Pünktlich zur Sommersonnenwende

Die hohe Hitzebelastung macht dem menschlichen Körper zu schaffen. Um Sonnenstich und Kreislaufkollaps zu vermeiden, raten Experten dazu, viel zu trinken, tagsüber die Jalousien zu schließen und körperliche Anstrengung zu vermeiden.

Mehr dazu in help.ORF.at