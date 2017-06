„Guten Morgen“ von Ex-Kanzler

Der ehemalige ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel hat sich am Dienstag beim Eintreffen im Eurofighter-U-Ausschuss wortkarg gegeben. Nur ein „Guten Morgen“ gab es von Schüssel. Auf Journalistenfragen ging er nicht ein. Gefragt werden soll, warum Schüssel den ersten Eurofighter-U-Ausschuss laut den Worten des grünen Abgeordneten Peter Pilz „abgedreht“ habe. Auch ob es in Sachen Eurofighter Koalitionsabsprachen gab, wird ein Thema sein. Nach Schüssel muss am Nachmittag SPÖ-Altkanzler Alfred Gusenbauer den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.

Lesen Sie mehr …