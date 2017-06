Familiennachzug: Verfahrensdauer hebt Anspruch oft auf

In Wien befinden sich aktuell 909 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Grundversorgung. Viele werden ihre Familien nicht wiedersehen. Die Verfahren dauern oft so lange, dass der Anspruch auf Familienzusammenführung verfällt.

