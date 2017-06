Größter Fund von Nazi-Devotionalien in Argentinien

In einem Haus in der Nähe der argentinischen Hauptstadt Buneos Aires hat die Polizei die bisher größte Sammlung an Nazi-Devotionalien in dem Land entdeckt.

Unter den Gegenständen, die in einem verborgenen Zimmer gehortet wurden, waren eine Adolf-Hitler-Büste, Vergrößerungsgläser in eleganten, mit Hakenkreuzen verzierten Boxen und ein „medizinisches Gerät“, um die Größe von Schädeln zu messen.

Laut der Nachrichtenagentur AP wurden in dem Vorort nördlich von Buenos Aires rund 75 Objekte gefunden - und zwar in einem Raum, der hinter eine Bibliothek verborgen war.

APA/AP/Natacha Pisarenko

Fotos von Gegenständen und Hitler

Die Behörden vermuten, dass die Gegenstände früher hochrangigen Nazi-Funktionären gehörten. Von vielen der Gegenstände gebe es auch alte Fotos. „Damit kann nachgewiesen werden, dass sie vom Horror selbst, vom ‚Führer‘ verwendet wurden. Auf diese Art und Weise können sie gehandelt werden. Es gibt auch Fotos von Hitler mit den Gegenständen“, so die argentinische Innenministerin Patricia Bullrich gegenüber AP.

Die Polizei untersucht derzeit, wie die Gegenstände nach Argentinien kamen. Eine Theorie der Ermittler laute, dass sie von einem hochrangigen Nazi nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes nach Argentinien geschmuggelt wurden.