Wegen trockener Hitze drohen Sonnwendfeuer-Verbote

Die Salzburger Behörden überlegen wegen der trockenen Hitze für Teilgebiete des Bundeslandes bereits ein generelles Verbot von Sonnwendfeuern. Die Waldbrandgefahr sei wegen der Trockenheit viel zu groß. Veranstalter von Sonnwendfeuern müssten generell sehr vorsichtig sein, warnen Feuerwehrleute.

In weiten Landesteilen herrscht wegen der anhaltenden Trockenheit große Waldbrandgefahr, darunter in zwölf niederösterreichischen Bezirken. Gestern gab es bereits einen Brand entlang eines Waldrandes in Droß (Bezirk Krems). Bis Mitte der Woche dürfte sich die Situation weiter verschärfen.

Auch in fast ganz Tirol ist es derzeit deutlich zu trocken für Mitte Juni. Mit der prognostizierten Hitzewelle in den kommenden Tagen steigt auch die Waldbrandgefahr weiter. Heuer gab es bereits 25 Waldbrände in Tirol.

Im oberösterreichischen Bezirk Schärding herrscht ab sofort Feuer- und Rauchverbot in allen Wäldern. Die Bezirkshauptmannschaft hat wegen der Trockenheit eine entsprechende Verordnung erlassen.

