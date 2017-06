SPÖ Innsbruck-Land sagt Mitgliederbefragung zu Rot-Blau ab

Die SPÖ Innsbruck-Land hat ihre angekündigte Mitgliederbefragung zu Koalitionsvarianten auf Bundesebene wieder abgesagt.

Die Bundespartei habe am Mittwoch die Rahmenbedingungen vorgegeben, und diese akzeptiere man, bestätigte Bezirksparteiobmann Georg Dornauer einen Bericht des „Standard“ (Dienstag-Ausgabe).

Dornauer hätte sich zwar eine „klarere“ Antwort der Bundespartei auf die Frage einer etwaigen Zusammenarbeit mit der FPÖ erwartet, „ich will das Thema aber jetzt nicht mit Gewalt am Köcheln halten“, sagte er. Letztlich gehe es darum, dass sich die SPÖ „nicht von der ÖVP an die Wand spielen“ lasse.