Schwarzeneggers Klimagipfel im Livestream

Absichtserklärungen von Politikern hat es bereits genug gegeben in Sachen Umweltschutz - getan hat sich bisher wenig. Aus diesem Grund hat die UNO gemeinsam mit dem Schauspieler und kalifornischen Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger die Nichtregierungsorganisation „R20 Regions of Climate Action“ gegründet.

Derzeit findet eine Tagung in Wien statt - unter Anwesenheit des „Terminators“. Der „Report“ zeigt heute um 21.05 Uhr in ORF2 ein Interview mit Schwarzenegger. Und schon jetzt kann man bis 12.30 Uhr dem Gipfel live via Stream in der TVthek folgen.

Mehr dazu in tvthek.ORF.at