Tausende müssen auf Straße ausharren

Während in der EU viel von Schließung der Schlepperrouten, Rückführung in Lager außerhalb Europas und Umsiedlung zwischen den Mitgliedsländern gesprochen wird, ist die Lage vieler Flüchtlinge auch innerhalb der EU-Grenzen prekär. Vor allem Frankreich hat diesbezüglich einen dringenden Handlungsbedarf. Denn obwohl dort im Verhältnis nur wenige um Asyl ansuchen, ist man mit der Abwicklung der Anträge und der Unterbringung heillos überfordert. Nicht nur in Calais, wo die Situation des als „Dschungel“ bekannten Lagers großes Thema im Präsidentschaftswahlkampf war - auch in Paris campieren Tausende unter katastrophalen Bedingungen auf der Straße.

