Was sollen automatisierte Systeme dürfen?

Umfassende Tests in der Steiermark, ein selbstfahrender Minibus in Salzburg - konkrete Annäherungen an das Thema Autonomes Fahren gibt es auch hierzulande. Trotz der Fortschritte werden solche Modelle erst in Jahrzehnten ein Marktfaktor sein, wie eine neue Studie darlegt. Bis es so weit ist, gilt es ohnehin noch, eine ganze Reihe ethischer Bedenken auszuräumen: In Deutschland arbeitete dazu eine eigens eingerichtete Kommission einen Bericht aus - die formulierten Leitlinien enthalten einige Warnungen.

