Chevron gewinnt Rechtsstreit mit Ureinwohnern Ecuadors

Im jahrelangen Rechtsstreit über Umweltverschmutzung in Ecuador hat der US-Ölkonzern Chevron einen wichtigen Sieg errungen. Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte es gestern ab, sich mit der Durchsetzung einer Strafzahlung in Höhe von neun Milliarden Dollar gegen das Unternehmen zu befassen.

Der Supreme Court bestätigte damit das Urteil eines US-Berufungsgerichts, das die Klage zur Auszahlung einer in Ecuador verhängten Entschädigungszahlung zurückgewiesen hatte.

Klage von 30.000 Ureinwohnern

In dem Prozess hatten 30.000 Ureinwohner Ecuadors gegen den Ölkonzern geklagt. Chevron bestreitet nicht die Verschmutzung im Amazonas-Gebiet, wirft den Klägern aber vor, ecuadorianische Behörden bestochen zu haben, um ein hohes Strafmaß zu erhalten. Dieser Auffassung schlossen sich die US-Gerichte an.

Mit dem Rechtsverfahren wollten die Kläger, vertreten von dem New Yorker Anwalt Steven Donziger, den Ölkonzern in den USA belangen. Die Justizbehörden in Ecuador teilten mit, dass das Urteil des Supreme Courts außerhalb der USA keine Geltung habe: „Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs nivelliert nicht das Urteil eines ecuadorianischen Gerichts, wonach die Ölgesellschaft Schadenersatzleistungen für die Umweltschäden leisten muss.“

„Erpresserisches Justizsystem“

Chevron sah sich seinerseits in seiner Auffassung bestätigt, dass Ecuador ein „erpresserisches Justizsystem“ habe. „Das heutige Urteil ist ein wichtiger Schritt nach vorne, um diesem illegalen Verhalten ein Ende zu setzen“, sagte Chevrons Vizechef Hewitt Pate.

Die Umweltverschmutzungen im Regenwald Ecuadors gehen auf die Ölförderung im Amazonas zwischen 1964 und 1992 zurück. Verantwortlich dafür war der US-Konzern Texaco - Chevron kaufte das Unternehmen im Jahr 2001.