Russische Großbank will Wien verlassen

Die russische Großbank VTB will laut einem Bericht der „Financial Times“ („FT“) ihre Europazentrale von Wien nach Frankfurt verlegen. Auch das Frankreich-Geschäft soll nach Frankfurt und damit an einem Standort zusammengelegt werden. Unklar ist, was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passiert. In Frankreich gibt es laut „FT“ 60 Mitarbeiter, in Österreich und Deutschland zusammen 240.

Teure Systemrelevanz

Der Hintergrund sei, dass die russischen Großbanken mit ihrem Europageschäft von der EZB nicht mehr als „systemrelevant“ eingestuft werden wollen, da dafür erhöhte Auflagen gelten. Insbesondere ist eine höhere Eigenkapitalquote zwingend erforderlich. Neben der Größe der Bank ist auch die Vernetzung einer Bank ein entscheidendes Kriterium, ob die EZB diese auf ihre 125 Namen lange Liste setzt.

Sberbank überlegt ebenfalls

Die Zusammenlegung soll zudem Kosten sparen. VTB-Chef Andrej Kostin sagte gegenüber „FT“, die Bank habe sich damit darauf geeinigt, dass es künftig eine statt drei Lizenen für die drei Töchter geben wird. „Das hilft uns, aus der Liste der systemrelevanten Banken gestrichen zu werden“, so Kostin. Aus der EZB hieß es laut „FT“ dagegen, die Prüfung des Antrags der VTB sei noch in einer frühen Phase. Eine Entscheidung soll bis Jahresende fallen.

Auch die staatlich kontrollierte Sberbank bestätigte gegenüber dem Finanzblatt, sie beobachte den Schritt der VTB genau. Die Bank überlege selbst eine Zusammenlegung des Europageschäfts, das derzeit auf acht Töchter aufgespalten sei.

Mussten Geld in Österreich-Töchter nachschießen

Sberbank und VTB mussten nach den Stresstests von 2015 250 Mio. Euro bzw. 200 Mio. Euro Eigenkapital in ihre Österreich-Töchter nachschießen. Beide waren beim Stresstest der EZB, der prüfen soll, wie widerstandsfähig eine Bank im Fall einer Finanzkrise ist, durchgefallen.