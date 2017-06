Jugendlicher bei Wettrennen in Alaska von Bären getötet

Ein Bär hat einen Jugendlichen bei einem Wettrennen in den Bergen von Alaska angegriffen und getötet. Örtliche Behörden teilten gestern mit, der 16-Jährige habe während des Angriffs am Wochenende seine Familienangehörigen noch per SMS um Hilfe gebeten - auch seine Mutter und Geschwister nahmen an dem Rennen teil.

„Einfach nur am falschen Ort“

Doch herbeieilende Helfer und andere konnten anfangs nicht zu dem Burschen vordringen, da der Bär immer noch zu nahe war. Der Leiter des jährlichen Gebirgslaufs sagte, der Jugendliche sei gerade einen steilen Abhang nach unten gelaufen, als er dem Bären begegnete.

Der Wächter im Chugach State Park, Tom Crockett, berichtete der Zeitung „Alaska Dispatch News“: „Der Bursche hat nichts falsch gemacht, er war einfach nur am falschen Ort.“ Ein anderer Ranger habe dem Bären in den Kopf geschossen, dennoch habe das Tier fliehen können.

Die Leiche des 16-Jährigen wurde 450 Meter von der Angriffsstelle entfernt gefunden. Crockett sagte, Begegnungen mit Bären seien in der Gegend eigentlich nicht üblich, und es sei unklar, wie es zu dem Angriff gekommen sei.