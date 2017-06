Auch Gegengeschäfte in Schutz genommen

ÖVP-Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel hat am Dienstag vor dem Eurofighter-U-Ausschuss die Entscheidung für den Kampfjet und auch die vielkritisierten Gegengeschäfte bei dem Deal verteidigt. Der Eurofighter sei „um Lichtjahre besser“ gewesen als die Konkurrenz. Jedes Micky-Maus-Geschäft in die Gegengeschäfte einzurechnen bezeichnete er zwar als lächerlich, doch „ohne die Gegengeschäfte“ gebe es heute keinen Autocluster, gab sich Schüssel überzeugt. Kritik hagelte es hingegen am damaligen SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos.

