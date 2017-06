Schwere Explosion in Somalias Hauptstadt Mogadischu

Die somalische Hauptstadt Mogadischu ist von einer schweren Explosion erschüttert worden. Das Haus eines dpa-Reporters in der Stadt bebte. Es sei Rauch zu sehen, berichtete er. Zunächst gab es keine näheren Angaben zu der Explosion.

In Mogadischu und anderen Teilen des Landes verübt die Terrormiliz al-Schabab immer wieder Anschläge. Die Gruppe kämpft um Vorherrschaft in dem Land am Horn von Afrika, um einen „Gottesstaat“ zu errichten.