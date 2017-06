„Bestmögliches Ergebnis“

Ex-SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer hat gegenüber dem Eurofighter-Ausschuss am Dienstag - nach der Befragung seines Vorgängers, des ÖVP-Altkanzlers Wolfgang Schüssel - seinem damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) Rosen gestreut. Darabos habe mit dem Eurofighter-Vergleich eine „ausgezeichnete Leistung geboten“ und das „bestmögliche Ergebnis“ erzielt. Ein von ihm bevorzugter Ausstieg wäre zu riskant gewesen, so Gusenbauer in einem vor seiner Befragung verteilten schriftlichen Statement.

