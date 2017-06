Papstkritische Kardinäle provozieren erneut

Die vier Kardinäle, die öffentlich eine Klarstellung von Papst Franziskus zu dessen Ehelehre verlangt hatten, haben jetzt in einem Brief um eine Audienz gebeten. Bei dem Gespräch solle es um die Auslegung des Papst-Schreibens „Amoris laetita“ und um die „Verwirrung und Verirrung“ unter katholischen Geistlichen gehen, heißt es in einem Brief, den die US-Zeitung „National Catholic Register“ und italienische Blogs heute veröffentlichten.

Mehr dazu in religion.ORF.at