Erneut Gruppenvergewaltigungen in Indien

Neue Gruppenvergewaltigungen haben in Indien Entsetzen ausgelöst. Eine 35-jährige Frau wurde in der Nacht auf heute in Neu-Delhis Vorort Noida verletzt auf einer Straße gefunden. Die Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte.

Die Frau gab laut Polizei an, drei Männer hätten sie in einem Auto vergewaltigt, während sie durch die Hauptstadt gefahren seien. Es wird wegen Entführung und Gruppenvergewaltigung ermittelt, Festnahmen gab es zunächst keine.

Aus fahrendem Zug geworfen

Erst gestern hatten indische Medien berichtet, dass eine 16-Jährige im nordöstlichen Bundesstaat Bihar nach eigenen Angaben von sechs jungen Männern entführt, vergewaltigt und aus einem fahrenden Zug geworfen worden war. Die Polizei des Bezirks Lakhisarai bestätigte, die Familie der Jugendlichen habe eine entsprechende Anzeige erstattet. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Die „Times of India“ hatte berichtet, die 16-Jährige sei in der Nacht auf Samstag auf einem Bahnhof ohnmächtig auf den Schienen entdeckt worden. Die Zeitung zitierte sie mit den Worten, zwei der Täter seien ihre Nachbarn. Die jungen Männer hätten sie verschleppt, als sie ihr Haus verlassen habe, weil sie auf die Toilette musste. Sie wurde nach der Tat mit mehreren Beckenbrüchen und hohem Blutverlust in ein Krankenhaus gebracht.

Zahnlose Gesetze

Sexueller Missbrauch und Gruppenvergewaltigungen sind in Indien weit verbreitet. Als eine Studentin im Jahr 2012 in Neu-Delhi nach einer bestialischen Gruppenvergewaltigung starb, kam es zu großen Protesten, Gesetze wurden verschärft. Aktivisten kritisieren aber, die Polizei setze die Gesetze nicht um und nehme die Opfer häufig nicht ernst.