Großbritannien gibt Widerstand gegen EU-Haushalt auf

Großbritannien hat seine Blockade der jüngsten EU-Haushaltsplanungen aufgegeben. Die anderen EU-Mitgliedsstaaten konnten somit heute in Luxemburg einen lange vorbereiteten Beschluss fassen. Er sieht bis Ende 2020 Umschichtungen in Höhe von 6,01 Milliarden Euro vor. Mit dem Geld sollen etwa Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit und verstärkte Kontrollen an den EU-Außengrenzen finanziert werden.

Briten betonen „guten Willen“

Die Briten hätten in einer Erklärung versichert, sie wollten ihren „guten Willen“ mit Blick auf die Zusammenarbeit mit der EU bis zu ihrem Austritt im März 2019 zeigen, sagte ein EU-Vertreter. Die neue britische „Brexit“-Staatsministerin Joyce Anelay sagte, bis zum „Brexit“ wolle Großbritannien „seiner Rolle voll gerecht werden“.

Zusätzlich gut zwei Milliarden Euro im neuen Haushalt sind dabei für die Wachstumsstimulierung und die Schaffung von Jobs vorgesehen. Weitere 2,5 Milliarden Euro wurden für die Bewältigung der Flüchtlingskrise und verstärkte Grenzsicherung vorgemerkt. Und nochmals 1,4 Milliarden Euro sollen dazu dienen, Fluchtursachen in Herkunftsländern besser zu bekämpfen.

EU-Vertreter hatten befürchtet, dass die Regierung in London ihre Vetomöglichkeit als Faustpfand in den Verhandlungen über den EU-Austritt nutzen könnte. Die Briten hatten kurz vor den Neuwahlen am 8. Juni die lange geplante Verabschiedung der Haushaltspläne gestoppt und erklärt, sie wollten den Wahlausgang abwarten.