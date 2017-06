Tod von US-Student: Trump empört über Nordkorea

Der Tod des US-Studenten Otto Warmbier nach eineinhalb Jahren in nordkoreanischer Haft hat in den USA für Wut und Entsetzen gesorgt. US-Präsident Donald Trump verurteilte das „brutale Regime“ in Pjöngjang. Trump sagte, es seien „schlimme Dinge“ passiert, aber immerhin sei es gelungen, Warmbier nach Hause zu seinen Eltern zu holen. Der Familie übermittelte Trump in einem Schreiben sein „tiefes Beileid“.

Der 22-jährige Student Warmbier war nach Angaben seiner Familie sechs Tage nach seiner Freilassung in seiner Heimatstadt Cincinnati den schweren Verletzungen erlegen, die er während der Haft in Nordkorea erlitten hatte. Warmbier war im März 2016 wegen Diebstahls eines Agitprop-Posters und „Verbrechen gegen den Staat“ zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. In Haft fiel er ins Koma, angeblich wegen einer Nahrungsmittelvergiftung und der Einnahme einer Schlaftablette. Warmbiers Eltern wollen das nicht glauben.

