Wenig Niederschlag seit Wochen

35,1 Grad sind im niederösterreichischen Hohenau gemessen worden - damit hat es der Dienstag zum bisher heißesten Tag des Jahres geschafft. Die Hitzewelle verschärft in vielen Regionen die Trockenheit, die schon durch die geringen Regenmengen in den vergangenen Wochen zunehmend zum Problem wurde. In einigen Gebieten sind kaum noch Wasserreserven vorhanden, die Pegelstände an vielen Messstellen sind alarmierend niedrig. Die Kombination aus Hitze und Trockenheit lässt auch die Waldbrandgefahr steigen: Immer mehr Bundesländer verhängen Rauch- und Feuerverbote.

