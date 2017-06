Lob für Eurofighter vs. Lob für Darabos

Mit Wolfgang Schüssel (ÖVP) und Alfred Gusenbauer (SPÖ) waren am Dienstag gleich zwei ehemalige Regierungschefs im Eurofighter-U-Ausschuss zu Gast. Beide verteidigten ihre Vorgangsweise in der bis heute umstrittenen Causa. Während Schüssel die Entscheidung für den Eurofighter verteidigte, sparte Gusenbauer nicht mit Lob für seinen damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ), der mit EADS jenen Vergleich aushandelte, der derzeit zentrales Ausschussthema ist. Hitzefrei steht für den Ausschuss indes nicht zur Debatte - bereits am Mittwoch geht es mit dem nächsten von insgesamt noch drei in dieser Woche ausständigen Zeugen weiter.

