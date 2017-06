Angreifer auf Champs-Elysees war IS-Anhänger

Der Angreifer auf dem Prachtboulevard Pariser Champs-Elysees war ein Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Wie Ermittler heute in Paris mitteilten, wurde ein Abschiedsbrief gefunden, in dem sich der 31-Jährige zum Chef der IS-Miliz, Abu Bakr al-Baghdadi, bekennt. In dem Schreiben bestätigte der Täter, dass er ein Doppelleben führte.

Der Mann hatte gestern in Paris einen Mannschaftswagen der Polizei gerammt und starb noch am Tatort. Andere Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Täter war den Behörden als Gefährder bekannt. Als Sportschütze durfte er jedoch legal Waffen führen.