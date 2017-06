Zivilschutz: Kein Löschflugzeug in Portugal abgestürzt

In Portugal ist doch kein Löschflugzeug abgestürzt. Der Zivilschutz in Lissabon korrigierte heute Abend frühere Angaben. Zunächst hatte es geheißen, das Löschflugzeug sei in der Waldbrandregion um die Ortschaft Pedrogao Grande abgestürzt.

Da weder ein portugiesisches noch eines der aus Spanien, Italien und Frankreich im Einsatz befindlichen Löschflugzeuge als vermisst gemeldet wurde, wurde bereits zuvor etwa in Sozialen Netzwerken Skepsis am kolportierten Absturz laut.

Hunderte Feuerwehrleute weiter im Einsatz

In Portual kämpfen Hunderte Rettungskräfte gegen die bisher folgenschwersten Waldbrände in der jüngeren portugiesischen Geschichte. Das Feuer war am Samstag im bergigen Kreis Pedrogao Grande 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon ausgebrochen. 64 Menschen kamen seither in den Flammen ums Leben, mehr als 150 wurden der Zeitung „Publico“ zufolge verletzt. Insgesamt seien in Pedrogao Grande und dem Nachbarkreis Gois 40 Ortschaften evakuiert worden, hieß es weiter.

Einige betroffene Dörfer konnten wegen der Flammen zunächst nicht erreicht werden, weshalb nicht ausgeschlossen ist, dass es weitere Opfer geben könnte. Es ist der Waldbrand mit den meisten Todesopfern in Portugal seit Beginn der Aufzeichnungen. Noch immer sind die Flammen wegen starker Winde und Temperaturen von rund 30 Grad nicht gebannt.