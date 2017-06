Feierliche Eröffnung des britischen Parlaments

Die neue britische Regierung stellt morgen ihr Programm vor. Königin Elizabeth II. wird den Inhalt in ihrer Queen’s Speech zur Parlamentseröffnung verlesen. Die traditionelle Ansprache umfasst diesmal die geplante Gesetzgebung für die kommenden zwei Jahre. Wegen der „Brexit“-Verhandlungen hatte die britische Regierung die Sitzungsperiode des Parlaments verlängert.

Das sei notwendig, weil die „Brexit“-Gespräche Großbritanniens viele zusätzliche Gesetze mit sich bringen würden. Man wolle den Abgeordneten und Lords genügend Zeit geben, die Gesetzgebung für den EU-Austritt zu prüfen, hatte die Vorsitzende des Unterhauses, Andrea Leadsom, in der vergangenen Woche mitgeteilt. Die Queen’s Speech werde daher im kommenden Jahr ausfallen. Normalerweise findet sie jährlich statt.

Wegen der schwierigen Regierungsverhandlungen musste die Rede um zwei Tage verschoben werden. Ursprünglich hätte die Queen’s Speech bereits am Montag stattfinden sollen. Premierministerin Theresa May hatte bei der Wahl am 8. Juni ihre Parlamentsmehrheit verloren und strebt nun eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der zehn Abgeordneten der nordirischen DUP an. Die an sich erwartete Einigung lässt allerdings nach wie vor auf sich warten.