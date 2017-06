Daniel Day-Lewis hört mit dem Schauspielen auf

Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis, einer der meistgefeierten Darsteller seiner Generation, hört mit dem Schauspielen auf. Der 60-Jährige „wird nicht länger als Schauspieler arbeiten“, sagte seine Sprecherin Leslee Dart dem Branchenmagazin „Variety“. Der britisch-irische Star sei seinen Mitarbeitern und den Zuschauern über die vielen Jahre „unglaublich dankbar“. Dart sprach von einer „privaten Entscheidung“, die Day-Lewis nicht weiter kommentieren werde.

Day-Lewis gewann als bislang einziger Schauspieler dreimal den Oscar als bester Hauptdarsteller: 1989 für „Mein linker Fuß“, 2008 für „There Will Be Blood“ und schließlich 2013 für „Lincoln“. Zudem erhielt er Oscar-Nominierungen für seine Leistung in den Filmen „Gangs of New York“ und „Im Namen des Vaters“.