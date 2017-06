Venezuela: Maduro-Widersacherin droht Absetzung

Nach scharfer Kritik an Venezuelas Präsident Nicolas Maduro steht Generalstaatsanwältin Luisa Ortega vor der Absetzung. Der Oberste Gerichtshof beschloss gestern Abend (Ortszeit) auf Antrag des sozialistischen Abgeordneten Pedro Carreno, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten, das in Ortegas Absetzung enden kann. Zuvor hatte Ortega Einsprüche gegen die von Maduro geplante Einberufung einer Verfassungsgebenden Versammlung eingelegt.

AP/Ariana Cubillos

Opposition befürchtet endgültigen Übergang in Diktatur

Maduro will mit der Verfassungsreform die dramatische politische und wirtschaftliche Krise im Land mit den größten Ölreserven der Welt befrieden. Durch die geplante Zusammensetzung der Versammlung befürchtet die Opposition einen endgültigen Übergang in eine Diktatur. Ortega ist die prominenteste Widersacherin im eigenen Lager - sie verteidigt das Erbe von Maduros verstorbenem Vorgänger Hugo Chavez und sieht im Niedergang unter Maduro einen Verrat an Chavez’ Erbe.

Ortega hatte schon die zeitweise Entmachtung des von der Opposition dominierten Parlaments durch das Oberste Gericht scharf kritisiert - daran hatten sich die seit 80 Tagen andauernden Proteste entzündet, die bereits 71 Todesopfer forderten. Unterstützung für Ortega kam von der Opposition, Parlamentspräsident Julio Borges sagte, damit trete man ein „in die entscheidende Phase des Kampfes um die Demokratie“.

Beobachter sehen die Gefahr einer endgültigen Eskalation. Unterdessen setzte Maduro den Chef der Nationalgarde, Antonio Benavides, ab. Das Kommando über die militarisierte, schwer bewaffnete Polizei, die versucht, die nicht enden wollenden Demonstrationen in den Griff zu bekommen, übernehme General Sergio Rivero Marcano, sagte Maduro.